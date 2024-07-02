Групповым ударом и средствами ПВО: ВС РФ за сутки уничтожили в зоне СВО один МиГ-29 и восемь Су-27 ВСУ
МО: за сутки поражено девять самолётов Воздушных сил Украины
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В течение прошедших суток российские войска поразили девять самолётов Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
«В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолёта Су-27 воздушных сил противника. Ещё два украинских самолёта, МиГ-29 и Су-27, сбито средствами российской ПВО», — говорится в сообщении.
Утром 2 июля в ведомстве опубликовали соответствующее видео. По данным МО РФ, групповой удар оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» был нанесён по аэродрому Миргород в Полтавской области.
К тому же оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115 районах.
Кроме того, средствами ПВО сбили шесть крылатых ракет Storm Shadow (Великобритания), управляемую авиационную бомбу HAMMER (Франция), реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS (США), а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе Bayraktar TB2 (Турция).
Ситуация на линии фронта
Как следует из сводки Минобороны РФ, в течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Чумаково, Юнаковка (Сумская область), Сотницкий Казачок и Липцы (Харьковская область). Также были отражены две контратаки штурмовых групп центра сил специальных операций «Восток» и 36-й бригады морской пехоты.
Потери противника: до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 (ФРГ), 155-мм гаубица М198 (США) и 122-мм гаубица Д-30.Также на russian.rt.com Сапёры Южной группировки войск обезвредили в ЛНР упавший украинский БПЛА
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й и 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Першотравневое (Харьковская область), Надия и Стельмаховка (ЛНР). Кроме того, уничтожено три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Противник потерял более 475 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, пять автомобилей, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», а также боевую машину 122-мм РСЗО «Град».
Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ вблизи н. п. Калинина (ДНР). Также отражена контратака штурмовых групп 214-го отдельного батальона «Опфор» и уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.
Потери ВСУ составили более 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица FH-70 (Великобритания), 155-мм гаубица М198 (США), 152-мм орудие Д-20, 105-мм гаубица L-119 (Великобритания) и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США).
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Розовка, Новгородское и Новосёлка Первая (ДНР). Отражено шесть контратак штурмовых групп 23, 31, 41, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Потери противника: до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и 122-мм гаубица Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе н. п. Урожайное (ДНР). Отражена контратака подразделений 123-й бригады теробороны противника.
ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 (США), 155-мм гаубицу М198 (США), две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».
Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение суток нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты возле н. п. Малая Токмачка и Жеребянки (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и три автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.