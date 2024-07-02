Групповым ударом и средствами ПВО: ВС РФ за сутки уничтожили в зоне СВО один МиГ-29 и восемь Су-27 ВСУ

Воздушные силы Украины в течение прошедших суток потеряли девять самолётов: один МиГ-29 и и восемь Су-27, сообщили в Минобороны РФ. Наряду с этим средства ПВО сбили 81 украинский БПЛА, в том числе Bayraktar TB2 (Турция), а также шесть крылатых ракет Storm Shadow (Великобритания), одну управляемую авиабомбу HAMMER (Франция), реактивный снаряд РСЗО HIMARS (США). При этом совокупные потери войск киевского режима за сутки составили до 1,8 тыс. военнослужащих.

В течение прошедших суток российские войска поразили девять самолётов Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолёта Су-27 воздушных сил противника. Ещё два украинских самолёта, МиГ-29 и Су-27, сбито средствами российской ПВО», — говорится в сообщении.

Утром 2 июля в ведомстве опубликовали соответствующее видео. По данным МО РФ, групповой удар оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» был нанесён по аэродрому Миргород в Полтавской области.

К тому же оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115 районах.

Кроме того, средствами ПВО сбили шесть крылатых ракет Storm Shadow (Великобритания), управляемую авиационную бомбу HAMMER (Франция), реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS (США), а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе Bayraktar TB2 (Турция).

Ситуация на линии фронта

Как следует из сводки Минобороны РФ, в течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Чумаково, Юнаковка (Сумская область), Сотницкий Казачок и Липцы (Харьковская область). Также были отражены две контратаки штурмовых групп центра сил специальных операций «Восток» и 36-й бригады морской пехоты.

Потери противника: до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 (ФРГ), 155-мм гаубица М198 (США) и 122-мм гаубица Д-30.

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Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й и 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Першотравневое (Харьковская область), Надия и Стельмаховка (ЛНР). Кроме того, уничтожено три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Противник потерял более 475 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, пять автомобилей, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», а также боевую машину 122-мм РСЗО «Град».

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ вблизи н. п. Калинина (ДНР). Также отражена контратака штурмовых групп 214-го отдельного батальона «Опфор» и уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.

Потери ВСУ составили более 635 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица FH-70 (Великобритания), 155-мм гаубица М198 (США), 152-мм орудие Д-20, 105-мм гаубица L-119 (Великобритания) и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США).

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Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Розовка, Новгородское и Новосёлка Первая (ДНР). Отражено шесть контратак штурмовых групп 23, 31, 41, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Потери противника: до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе н. п. Урожайное (ДНР). Отражена контратака подразделений 123-й бригады теробороны противника.

ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 (США), 155-мм гаубицу М198 (США), две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение суток нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты возле н. п. Малая Токмачка и Жеребянки (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и три автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.