Агентство Bloomberg назвало дипломатической победой российского лидера Владимира Путина планирующийся визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.

«Это будет первый двусторонний визит Моди с тех пор, как он выиграл выборы и вышел на третий срок своего премьерства, причём премьер-министр нарушил устоявшиеся традиции, посетив Россию вместо соседних стран, таких как Бутан, Мальдивы и Шри-Ланка, куда он решил отправиться после предыдущих побед на выборах», — пишет агентство.

В материале говорится, что этот шаг подчёркивает важность, которую Нью-Дели придаёт своим связям с Москвой.

Вместе с этим подчёркивается, что визит в Россию во многом связан с обеспокоенностью Индии из-за роста российско-китайского сотрудничества, так как страна имеет весьма прохладные отношения с Китаем.

Ожидается, что российский и индийский лидеры обсудят ряд вопросов, хотя никаких прорывных соглашений не ожидается. При этом возможно подписание договоров о логистике и возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка визита Моди в Россию находится на финальной стадии.