Концепцию безопасности Союзного государства могут представить к концу года

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что концепция безопасности объединения может быть представлена в конце года.

Соответствующее заявление он сделал на круглом столе в Белорусском государственном музее Великой Отечественной войны.

«Важнейший документ, над которым идёт предметная профессиональная работа сторон и который, мы полагаем, будет представлен в преддверии 25-летия подписания Союзного договора в завершении этого года», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзному государству нужны более серьёзные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры.