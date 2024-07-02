Концепцию безопасности Союзного государства могут представить к концу года
- РИА Новости
- © Кирилл Зыков
Соответствующее заявление он сделал на круглом столе в Белорусском государственном музее Великой Отечественной войны.
«Важнейший документ, над которым идёт предметная профессиональная работа сторон и который, мы полагаем, будет представлен в преддверии 25-летия подписания Союзного договора в завершении этого года», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзному государству нужны более серьёзные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры.