Кабмин поддержал поправки касательно военнообязанных сотрудников
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Как сообщает ТАСС, документ внёс на рассмотрение глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Согласно документу, руководители и другие должностные лица организаций, ответственные за военно-учётную работу, обязаны направлять в военкоматы необходимые для ведения воинского учёта сведения о военнообязанных сотрудниках и обучающихся в течение пяти дней со дня их изменения.
Сегодня для передачи таких сведений они могут использовать портал госуслуг.
Законопроект уточняет эту норму, позволяя направлять такие сведения в военкоматы, в том числе через реестр воинского учёта.
В сентябре прошлого года Минобороны России предложило внести изменение в положение о воинском учёте, которое подразумевает воинский учёт граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.
В июне 2023 года Минобороны заявило, что значительно расширило сеть пунктов отбора на военную службу по контракту, а также увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами.