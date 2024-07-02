Кабмин поддержал поправки касательно военнообязанных сотрудников

Российское правительство поддержало законопроект о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках, в том числе через реестр воинского учёта.

Как сообщает ТАСС, документ внёс на рассмотрение глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно документу, руководители и другие должностные лица организаций, ответственные за военно-учётную работу, обязаны направлять в военкоматы необходимые для ведения воинского учёта сведения о военнообязанных сотрудниках и обучающихся в течение пяти дней со дня их изменения.

Сегодня для передачи таких сведений они могут использовать портал госуслуг.

Законопроект уточняет эту норму, позволяя направлять такие сведения в военкоматы, в том числе через реестр воинского учёта.

В сентябре прошлого года Минобороны России предложило внести изменение в положение о воинском учёте, которое подразумевает воинский учёт граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.

В июне 2023 года Минобороны заявило, что значительно расширило сеть пунктов отбора на военную службу по контракту, а также увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами.