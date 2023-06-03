Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минобороны России расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту

Короткая ссылка
Министерство обороны России значительно расширило сеть пунктов отбора на военную службу по контракту, а также увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами.
Минобороны России расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как отметили в министерстве, в данный момент в России зафиксировано увеличение количества желающих служить по контракту.

«Министерством обороны России расширена сеть пунктов отбора и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами», — говорится в заявлении.

Ранее Минцифры России подготовило проект постановления, в котором предложило создать единый реестр воинского учёта и опробовать его до 31 декабря текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить