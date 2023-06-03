Минобороны России расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту

Министерство обороны России значительно расширило сеть пунктов отбора на военную службу по контракту, а также увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами.

Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как отметили в министерстве, в данный момент в России зафиксировано увеличение количества желающих служить по контракту.

«Министерством обороны России расширена сеть пунктов отбора и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами», — говорится в заявлении.

Ранее Минцифры России подготовило проект постановления, в котором предложило создать единый реестр воинского учёта и опробовать его до 31 декабря текущего года.