Минобороны России расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как отметили в министерстве, в данный момент в России зафиксировано увеличение количества желающих служить по контракту.
«Министерством обороны России расширена сеть пунктов отбора и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами», — говорится в заявлении.
Ранее Минцифры России подготовило проект постановления, в котором предложило создать единый реестр воинского учёта и опробовать его до 31 декабря текущего года.