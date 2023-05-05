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Минцифры предложило опробовать единый реестр воинского учёта до конца 2023 года

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Минцифры России подготовило проект постановления, в котором предложило создать единый реестр воинского учёта и опробовать его до 31 декабря текущего года.
Минцифры предложило опробовать единый реестр воинского учёта до конца 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект постановления.

«Первый этап: со дня вступления в силу настоящего постановления ‎по 31 декабря 2023 года», — говорится в документе.

В конце апреля Минцифры не подтвердило планы рассылать повестки через «Госуслуги» в отдельных регионах. В ведомстве объяснили, что для направления повесток через «Госуслуги» в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу.

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