Минцифры предложило опробовать единый реестр воинского учёта до конца 2023 года
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект постановления.
«Первый этап: со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2023 года», — говорится в документе.
В конце апреля Минцифры не подтвердило планы рассылать повестки через «Госуслуги» в отдельных регионах. В ведомстве объяснили, что для направления повесток через «Госуслуги» в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта.
14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу.