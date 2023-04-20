Минцифры не подтвердило планы рассылать повестки через «Госуслуги» в отдельных регионах

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Минцифры России не подтвердило планы в настоящее время рассылать повестки через портал «Госуслуги» в отдельных российских регионах. Ранее военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский рассказал, что в городе проводят тестовую рассылку повесток.
Минцифры не подтвердило планы рассылать повестки через «Госуслуги» в отдельных регионах
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

В сообщении в Telegram-канале, говорится, что юридическую силу в настоящее время имеют повестки, вручённые гражданам лично в руки или направленные заказным письмом с уведомлением по «Почте России».

Для направления повесток через «Госуслуги» в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта, отметили в ведомстве.

«В связи с этим электронные повестки через «Госуслуги» направляться не могут», — заявили в Минцифры.

19 апреля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки весной будут рассылать в тестовом режиме. По его словам, при этом они должны дублироваться традиционными способами.

В разговоре с Life.ru Картаполов отметил, что рассылаемые в весенний призыв через «Госуслуги» повестки юридической силы иметь не будут.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу.

Документ опубликован на портале правовой информации. Как говорится в пояснительной записке, закон «направлен на повышение эффективности правового механизма вручения гражданам повесток о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу».

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