Депутат Картаполов: электронные повестки весной будут рассылать в тестовом режиме

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки весной будут рассылать в тестовом режиме.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, при этом электронные повестки в весенний призыв должны дублироваться традиционными способами.

Ранее в Генштабе ВС России сообщили, что веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста в ходе весенней призывной кампании не будет.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу. Документ опубликован на портале правовой информации. Как говорится в пояснительной записке, закон «направлен на повышение эффективности правового механизма вручения гражданам повесток о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу».