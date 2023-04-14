Цифровизация воинского учёта: Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных

Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу. Документ опубликован на портале правовой информации. Как говорится в пояснительной записке, закон «направлен на повышение эффективности правового механизма вручения гражданам повесток о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу».

Президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу.

11 апреля Госдума во втором и третьем чтениях утвердила поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Как говорится в пояснительной записке, документ «направлен на повышение эффективности правового механизма вручения гражданам повесток о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу».

Одобренные изменения касаются вручения повесток гражданам, подлежащим призыву на военную службу. «Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований», — поясняется в законе.

При этом письменные повестки считаются вручёнными под расписку в день получения заказного письма, а в электронном виде — с момента размещения повестки в личном кабинете на «Госуслугах». Повестка также будет считаться вручённой через семь дней с даты её размещения в едином реестре военнообязанных.

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Как указывал глава Минцифры Максут Шадаев, через «Госуслуги» также можно будет обжаловать получение повестки и подтвердить своё право на отсрочку. По его словам, обращения будут рассматриваться в течение пяти дней.

«При этом обращение будет рассматриваться не военкомом, а региональной призывной комиссией, которую возглавляет глава субъекта. Со всеми региональными призывными комиссиями Минцифры находится в контакте и будет индивидуально отрабатывать каждое такое обжалование, направленное сотрудниками IТ-отрасли. При этом у граждан остаётся возможность защищать свои права в судебном порядке», — пояснял министр.

Также законом предусматривается применение временных мер в отношении уклонистов. Среди них — запрет на регистрацию ИП, ограничения на регистрацию недвижимости и транспортных средств, отказ в заключении кредитного договора, в оформлении займа.

Кроме того, должен быть создан единый реестр военнообязанных, в котором будут содержаться личные данные призывников. Его разработка поручена Минцифры. Запуск в полном объёме стоит ожидать не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу.

Сведения о военнообязанном будут передавать Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел и Минпросвещения, ЦИК, суды, медорганизации, а также работодатели и высшие учебные заведения. Речь идёт о личных и паспортных данных, СНИЛС, об ИНН, о месте жительства, наличии иностранного гражданства или вида на жительство, сведений о месте работы, дипломе, об образовании и о состоянии здоровья.

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12 апреля Совет Федерации утвердил поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Валентина Матвиенко в ходе обсуждения констатировала, что необходимость цифровизации воинского учёта назрела.

«Военкоматы оставались одной из немногих структур, не охваченных цифровизацией. Министерство обороны РФ уже несколько лет вело работы по формированию электронной системы воинского учёта с привязкой к «Госуслугам». И после начала специальной военной операции стало очевидно, что работу надо ускорить. По итогам мобилизации осенью прошлого года правительство, сенаторы внимательно проанализировали все возникшие проблемы», — пояснила председатель Совфеда.