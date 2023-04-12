«Упорядочить систему призыва»: Совет Федерации одобрил закон о едином реестре военнообязанных

Совет Федерации одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу. Теперь документ должен подписать президент России. Как ранее указали в Минцифры, заработает реестр воинского учёта не раньше осени. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, законопроект призван упорядочить систему учёта, сделать её современной и удобной для граждан РФ.

Совет Федерации утвердил поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». За проголосовали 163 сенатора, против — один.

Теперь законодательная инициатива будет направлена на подпись президенту России, который должен завизировать её в течение 14 дней после поступления на подпись.

«Как только он (законопроект. — RT) поступит на подпись, президент его рассмотрит», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что Владимир Путин в курсе содержания документа.

Накануне инициатива была одобрена депутатами Государственной думы во втором и третьем чтениях. Она предлагает цифровизацию системы воинского учёта.

«Реестр воинского учёта формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», — говорится в документе.

Необходимые сведения о военнообязанном будут передавать Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел и Минпросвещения, ЦИК, суды, медорганизации, а также работодатели и высшие учебные заведения. Речь идёт о личных и паспортных данных, СНИЛС, об ИНН, о месте жительства, наличии иностранного гражданства или вида на жительство, сведений о месте работы, дипломе, об образовании и о состоянии здоровья.

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Как позднее указал глава Минцифры Максут Шадаев, работу реестра запустят во второй половине 2023 года.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — указывал он.

Разработкой реестра занимается Минцифры по заданию Минобороны: «Цель — систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учёте, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн».

Наряду с этим вводятся новые способы рассылки повесток: заказным письмом или в электронной форме — через портал «Госуслуги». При этом повестка будет считаться вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре.

«Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований», — поясняется в законе.

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Уклонистами будут считаться лица, которые не явились без уважительной причины по повестке в течение 20 дней с её получения. В их отношении будут введены временные меры, такие как запрет на регистрацию ИП, ограничения на регистрацию недвижимости и транспортных средств, отказ в возможности взять кредит.

Вместе с тем через «Госуслуги» можно будет обжаловать получение повестки и подтвердить своё право на отсрочку.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, существует необходимость в том, чтобы упорядочить систему воинского учёта, сделать её современной, эффективной и удобной для граждан.

«Речь идёт о том, что мы должны упорядочить систему учёта и призыва тех, кто должен служить в армии. В армии у нас должны служить призывники по Конституции, это конституционная обязанность граждан», — добавил официальный представитель Кремля.

Добавим, что в марте на рассмотрение в Госдуму было внесено предложение о повышении призывного возраста. Предполагает, что в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, в 2026-м — от 21 года до 30 лет.