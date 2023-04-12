«Цель — систематизировать сведения»: глава Минцифры заявил о запуске единого реестра военнообязанных не раньше осени

Единый реестр военнообязанных можно будет запустить в полном объёме не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, подчеркнув, что точные сроки можно будет назвать после принятия поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе». Он также сообщил, что теперь через «Госуслуги» можно будет обжаловать получение повестки и подтвердить своё право на отсрочку.

Запуск единого реестра военнообязанных в России планируется в конце 2023 года. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, отвечая на вопросы относительно цифровизации воинского учёта.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — написал Шадаев.

Он подчеркнул, что разработкой реестра занимается Минцифры по заданию Минобороны: «Цель — систематизировать сведения о гражданах, стоящих на воинском учёте, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн».

По его словам, с введением реестра с граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении их личных данных.

«Работодатель или образовательная организация также будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчётов через «Госуслуги», — пояснил глава Минцифры.

Как сообщил глава Минцифры, военнообязанный сможет сообщить через «Госуслуги» о том, почему не явился в военкомат по повестке, если имеется уважительная причина.

Также по теме «Система должна идти в ногу с требованиями времени»: Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных Госдума во втором и третьем чтениях утвердила поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Согласно нововведениям,...

Он добавил, что через «Госуслуги» также можно будет обжаловать получение повестки и подтвердить своё право на отсрочку.

«Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка всё же придёт, её можно будет обжаловать на «Госуслугах» и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы. Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учёт и многое другое», — подчеркнул Шадаев.

По его словам, подобные обращения будут рассматриваться в течение пяти дней.

«При этом обращение будет рассматриваться не военкомом, а региональной призывной комиссией, которую возглавляет глава субъекта. Со всеми региональными призывными комиссиями Минцифры находится в контакте и будет индивидуально отрабатывать каждое такое обжалование, направленное сотрудниками IТ-отрасли. При этом у граждан также остаётся возможность защищать свои права в судебном порядке», — заметил министр.

Говоря о личном кабинете на «Госуслугах», Шадаев также заметил, что пользователь может отключить функцию уведомления о повестке. При этом он добавил, что «уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда».

Глава Минцифры также ответил на вопрос, связано ли принятие поправок о призыве с планами по возобновлению мобилизации.

«Нет. Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту», — заявил он.

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Накануне Госдума утвердила поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Согласно нововведениям, создаётся единый реестр военнообязанных, в котором будут содержаться личные данные призывников. При этом теперь гражданам России, подлежащим призыву на военную службу, будут направлять повестки не только в письменной, но и в электронной форме, а в отношении уклонистов будут приниматься временные меры, например ограничения на регистрацию недвижимости и транспортных средств.

По словам главы комитета ГД по обороне Андрея Картаполова, нововведения ориентированы «на человека и сводят к минимуму возможности ошибок». В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что система воинского учёта «должна идти в ногу с требованиями времени».

Законодательную инициативу должен одобрить Совет Федерации. После этого документ отправят на подпись президенту России, который должен завизировать его в течение 14 дней.