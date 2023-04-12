Глава Минцифры Шадаев: на «Госуслугах» можно будет отключить уведомление о повестке
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил министр, уведомление о повестке будет приходить призывнику в личный кабинет на «Госуслугах», там же можно будет обжаловать её в случае ошибки. При этом пользователь сможет отключить уведомления о том, что повестка выписана.
«Само уведомление о том, что выписана повестка, также придёт в личный кабинет на «Госуслугах» — если только пользователь сам не отключит эту функцию», — написал министр в одном из Telegram-чатов, где обсуждается отсрочка от частичной мобилизации для IT-специалистов.
В то же время глава ведомства отметил, что уведомления о применении каких-либо ограничений к пользователю будут приходить всегда.
Ранее в Минцифры заявили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва.
11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.