Глава Минцифры Шадаев: на «Госуслугах» можно будет отключить уведомление о повестке

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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что пользователи смогут отключить на «Госуслугах» уведомления о том, что повестка выписана.
Глава Минцифры Шадаев: на «Госуслугах» можно будет отключить уведомление о повестке
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил министр, уведомление о повестке будет приходить призывнику в личный кабинет на «Госуслугах», там же можно будет обжаловать её в случае ошибки. При этом пользователь сможет отключить уведомления о том, что повестка выписана.

«Само уведомление о том, что выписана повестка, также придёт в личный кабинет на «Госуслугах» — если только пользователь сам не отключит эту функцию», — написал министр в одном из Telegram-чатов, где обсуждается отсрочка от частичной мобилизации для IT-специалистов.

В то же время глава ведомства отметил, что уведомления о применении каких-либо ограничений к пользователю будут приходить всегда.

Ранее в Минцифры заявили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва.

11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.

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