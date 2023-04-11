Песков призвал набраться терпения в вопросах единого реестра военнообязанных и повесток
- РИА Новости
«Разумеется, депутаты слышат огромное количество вопросов, которые возникают. Конечно, если у людей возникают вопросы, то обязанность государственной машины и наших народных избранников — прояснить эти вопросы. Поэтому здесь просто нужно набраться терпения», — сказал он в ходе общения с журналистами.
По словам Пескова, по соответствующим вопросам ведётся работа на экспертном уровне, ситуация будет проясняться.
Он также заявил, что изменений по вопросу возможности новой волны частичной мобилизации нет.