Песков призвал набраться терпения в вопросах единого реестра военнообязанных и повесток

Вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, необходимо набраться терпения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, депутаты слышат огромное количество вопросов, которые возникают. Конечно, если у людей возникают вопросы, то обязанность государственной машины и наших народных избранников — прояснить эти вопросы. Поэтому здесь просто нужно набраться терпения», — сказал он в ходе общения с журналистами.

По словам Пескова, по соответствующим вопросам ведётся работа на экспертном уровне, ситуация будет проясняться.

Он также заявил, что изменений по вопросу возможности новой волны частичной мобилизации нет.