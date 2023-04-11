Песков призвал набраться терпения в вопросах единого реестра военнообязанных и повесток

Короткая ссылка
Вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, необходимо набраться терпения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков призвал набраться терпения в вопросах единого реестра военнообязанных и повесток
  • РИА Новости

«Разумеется, депутаты слышат огромное количество вопросов, которые возникают. Конечно, если у людей возникают вопросы, то обязанность государственной машины и наших народных избранников — прояснить эти вопросы. Поэтому здесь просто нужно набраться терпения», — сказал он в ходе общения с журналистами.

По словам Пескова, по соответствующим вопросам ведётся работа на экспертном уровне, ситуация будет проясняться.

Он также заявил, что изменений по вопросу возможности новой волны частичной мобилизации нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить