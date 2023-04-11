«Система должна идти в ногу с требованиями времени»: Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных
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Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтении утвердили поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе».
Согласно нововведениям, повестка может быть продублирована в электронном виде.
«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований», — говорится в тексте законопроекта.
Отмечается, что письменные повестки считаются вручёнными под расписку в день получения заказного письма, а в электронном виде — с момента размещения повестки «на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе», то есть в личном кабинете на «Госуслугах». Повестка также будет считаться вручённой через семь дней с даты её размещения в едином реестре военнообязанных.
«Здесь речь идёт о всех военнообязанных, то есть всех гражданах, которые находятся в запасе», — уточнял глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с ТАСС.
Формирование реестра будет осуществляться в автоматическом режиме на основании сведений государственного информационного ресурса и сведений, полученных военкоматами от госорганов, органов власти и организаций. В единый реестр будут передаваться личные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол), данные паспорта, СНИЛС, ИНН, место жительства и место пребывания, наличие иностранного гражданства или вида на жительство, сведения о месте работы, дипломе, образовании и состоянии здоровья.
Наряду с этим государственные структуры, такие как ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медорганизации, соцфонды, а также работодатели и высшие учебные заведения должны будут предоставлять данные о военнообязанных, необходимые для воинского учёта.
Вместе с тем в отношении уклонистов вводятся временные меры, такие как запрет на регистрацию ИП, ограничения на регистрацию недвижимости и транспортных средств, отказ в заключении кредитного договора, оформлении займа. Добавим, что уклонистами будут считаться лица, которые не явились без уважительной причины по повестке в течение 20 дней с её получения.
При этом постановка и снятие с воинского учёта могут осуществляться без личной явки гражданина — «на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах», а также на основании данных, предоставленных военкоматами.
Как говорится в пояснительной записке, «законопроект направлен на повышение эффективности правового механизма вручения гражданам повесток о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу».
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Накануне Андрей Картаполов отмечал, что появление единого реестра военнообязанных «сделает всю систему воинского учёта прозрачной, а сведения — актуальными».
«Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможность ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом», — говорил глава комитета ГД по обороне, выступая перед журналистами.
По его словам, благодаря нововведениям военнообязанный будет меньше ходить в военкомат, поскольку многие операции будут производиться дистанционно, в том числе первичная постановка на учёт, снятие с учёта и внесение изменений в учётные данные: «При этом прохождение медицинской комиссии и профессионального отбора необходимо будет осуществлять уже в результате личной явки, но после получения повестки».
Наряду с этим в Кремле указали, что нововведения призваны привести систему воинского учёта в соответствие с современными реалиями.
«Это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учётом. Это нужно понимать, это нужно объяснять. Воинский учёт — это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно, хотя бы один раз на протяжении своей жизни. И эта система должна идти в ногу с требованиями времени», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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