Проект о воинском учёте предлагает дублировать извещения из военкомата в электронной форме

Законопроект, совершенствующий воинский учёт в России, предусматривает внесение изменений в порядок оповещения граждан: предлагается использовать не только традиционные способы выдачи повесток, но и распространять их в электронном виде. При этом электронные и традиционные оповещения будут иметь равную юридическую силу. Такое решение поможет проводить многие операции дистанционно и позволит минимизировать количество вызовов в военкомат.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Законопроектом предусматривается внесение некоторых изменений в порядок оповещения граждан. Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения — через бумажные повестки, через работодателя. Также вводится оповещение заказными почтовыми отправлениями. Предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. Военнообязанный может получить их либо через личный кабинет, либо через портал госуслуг, либо в многофункциональных центрах», — сказал он.

Система будет защищена, она строится на базе уже проверенной системы цифровизации государственных услуг, подчеркнул депутат.

«Военнообязанный будет меньше ходить в военный комиссариат, очень многие операции будут производиться дистанционно, без необходимости его личного присутствия, включая первичную постановку на учёт, снятие с учёта и внесение изменения в учётные данные», — сказал Картаполов.

По словам депутата, таким образом Россия оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учёта, которые были вскрыты в 2022 году.

Новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможность ошибок и необходимость общения военнообязанного с военкоматом, сказал он.

Законопроект рассмотрят 11 апреля.