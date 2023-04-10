Госдума 11 апреля рассмотрит законопроект о совершенствовании воинского учёта в России, предполагающий создание единого реестра военнообязанных.

Об этом сообщил в ходе пресс-подхода председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Эти изменения будут завтра рассмотрены на пленарном заседании», — заявил он.

По словам Картаполова, таким образом «Россия оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учёта, которые были вскрыты в 2022 году».

«Это новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможность ошибок и необходимость общения военнообязанного с военкоматом», — сказал он.

Картаполов уточнил, что это потребует формирования единого реестра военнообязанных, который будет создан на базе государственного информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учёта прозрачной, а сведения актуальными.

В конце марта начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что постановка на воинский учёт в текущем году прошла в новом формате: российское Министерство обороны получало информацию от органов власти в электронном виде, но дублировало её на бумаге.