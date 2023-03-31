В Генштабе сообщили, что начали получать сведения о призывниках в электронном виде
«Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде», — сказал он.
При этом, добавил Цимлянский, ведомство дублировало информацию о призывниках на бумажных носителях с целью недопущения ошибок.
Ранее в Генштабе заявили, что все срочники, призванные в армию в рамках весеннего призыва 2023 года, будут служить в пунктах постоянной дислокации в России.