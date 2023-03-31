В Генштабе сообщили, что начали получать сведения о призывниках в электронном виде

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Постановка на воинский учёт в текущем году прошла в новом формате: российское Министерство обороны получало информацию от органов власти в электронном виде, но дублировало на бумаге. Об этом сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде», — сказал он.

При этом, добавил Цимлянский, ведомство дублировало информацию о призывниках на бумажных носителях с целью недопущения ошибок.

Ранее в Генштабе заявили, что все срочники, призванные в армию в рамках весеннего призыва 2023 года, будут служить в пунктах постоянной дислокации в России.

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