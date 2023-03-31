В Генштабе сообщили, что начали получать сведения о призывниках в электронном виде

Постановка на воинский учёт в текущем году прошла в новом формате: российское Министерство обороны получало информацию от органов власти в электронном виде, но дублировало на бумаге. Об этом сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.