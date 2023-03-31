Минобороны: все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в России
«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещённые на территории России», — сказал он.
Цимлянский добавил, что треть призванных срочников будут отравлены в учебные соединения и части сроком до пяти месяцев с целью освоения современной военной техники и получения военно-учётной специальности.
30 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.
Согласно документу, призыв будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля.