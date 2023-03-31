Минобороны: все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в России

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Все срочники, призванные в армию в рамках весеннего призыва 2023 года, будут служить в пунктах постоянной дислокации в России. Об этом сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооружённых сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещённые на территории России», — сказал он.

Цимлянский добавил, что треть призванных срочников будут отравлены в учебные соединения и части сроком до пяти месяцев с целью освоения современной военной техники и получения военно-учётной специальности.

30 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.

Согласно документу, призыв будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля.

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