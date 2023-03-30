Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

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Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Согласно документу, призыв будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля.
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён на правовом портале.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет», — говорится в указе.

Согласно указу, призыву подлежат не пребывающие в запасе и подлежащие призыву граждане «в количестве 147 тыс. человек».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных военкоматах в данный момент проводят плановую работу в рамках подготовки к весеннему призыву.

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