Собянин сообщил о плановой работе столичных военкоматов в рамках весеннего призыва
- РИА Новости
Об этом Собянин сказал в интервью телеканалу ТВЦ.
«Идёт плановая работа в военкоматах. Речь идёт о призыве на срочную службу», — рассказал градоначальник.
Собянин добавил, что данные работы никак не связаны со специальной военной операцией.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность объявления новой волны мобилизации.
Он отметил, что вручение повесток гражданам для уточнения данных является обычной практикой.