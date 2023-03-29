Собянин сообщил о плановой работе столичных военкоматов в рамках весеннего призыва

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных военкоматах в данный момент проводят плановую работу в рамках подготовки к весеннему призыву.

Об этом Собянин сказал в интервью телеканалу ТВЦ.

«Идёт плановая работа в военкоматах. Речь идёт о призыве на срочную службу», — рассказал градоначальник.

Собянин добавил, что данные работы никак не связаны со специальной военной операцией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность объявления новой волны мобилизации.

Он отметил, что вручение повесток гражданам для уточнения данных является обычной практикой.