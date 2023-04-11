Глава комитета Госдумы Картаполов: в России не планируется проведение мобилизации

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Новая волна мобилизации в России не планируется, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Глава комитета Госдумы Картаполов: в России не планируется проведение мобилизации
  • РИА Новости

Он отметил, что новые поправки о системе воинского учёта и электронных повестках абсолютно никак не связаны с мобилизацией.

«Никакой мобилизации нет, и она не планируется», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв.Live».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что примерно 24 тыс. членов семей москвичей — участников специальной военной операции предоставлена социальная поддержка со стороны города.

Среди прочего членам семей мобилизованных была выплачена единовременная социальная помощь в размере 50 тыс. рублей.

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