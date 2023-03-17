Собянин: около 24 тысяч членов семей участников СВО воспользовались мерами поддержки в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
Он уточнил, что помощь оказывается с октября 2022 года, когда шла активная фаза частичной мобилизации.
В действующем Едином центре поддержки участников спецоперации и их семей организована служба психологической помощи, проводятся консультации юристов, оформляются льготы. Там же оказывается помощь в трудоустройстве, идёт запись на переобучение, уточнил Собянин.
Среди прочего, членам семей мобилизованных была выплачена единовременная социальная помощь в размере 50 тыс. рублей.
Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.