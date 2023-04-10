Законопроект о воинском учёте предусматривает меры ответственности для уклонистов

Законопроект о совершенствовании воинского учёта будет предусматривать как меры ответственности за уклонение от выполнения воинской обязанности, так и условия для защиты гражданами своих прав и интересов.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

При этом если военнообязанный полагает, что меры ответственности введены против него несправедливо и что он не мог явиться в военкомат по объективным причинам, то он может дистанционно обжаловать такое решение в течение пяти дней, сказал депутат.

Законопроект рассмотрят 11 апреля. По словам Картаполова, таким образом Россия оперативно исправляет те недостатки в системе воинского учёта, которые были вскрыты в 2022 году.

Новая система сводит к минимуму возможность ошибок и необходимость общения военнообязанного с военкоматом, сказал он. Законопроект, в частности, предусматривает внесение изменений в порядок оповещения граждан: предлагается использовать не только традиционные способы выдачи повесток, но и распространять их в электронном виде.