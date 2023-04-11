Госдума одобрила поправку об ограничении прав на управление транспортом для уклонистов

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Госдума одобрила поправку об ограничении права на вождение транспорта для уклонистов от армии в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке.
Госдума одобрила поправку об ограничении прав на управление транспортом для уклонистов
  • Gettyimages.ru
  • © Aaron MCcoy

«Неявка без уважительной причины гражданином... влечёт применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде... ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами», — приводит текст поправки РИА Новости.

Госдума на пленарном заседании во вторник также приняла во втором чтении проект о поправке, которая предполагает создание единого реестра военнообязанных.

Кроме того, была одобрена поправка о зачислении в запас граждан, обязанных состоять на воинском учёте, без личной явки в военкомат на основании сведений о таких гражданах.

Медорганизации, федеральные суды, Фонд пенсионного и социального страхования, МВД, ФНС, ЦИК, Минпросвещения, органы госвласти субъектов России и образовательные организации обязаны передавать в электронном виде данные о военнообязанных для ведения воинского учёта.

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