Госдума одобрила поправку о зачислении в запас граждан, обязанных состоять на воинском учёте

Короткая ссылка
В Госдуме одобрили поправку о зачислении в запас граждан, обязанных состоять на воинском учёте, без личной явки в военкомат на основании сведений о таких гражданах.
Госдума одобрила поправку о зачислении в запас граждан, обязанных состоять на воинском учёте
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах», — приводит текст поправки РИА Новости.

Уточняется, что норма не коснётся россиян, которые проходят военную службу, имеют воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ.

Ранее сообщалось, что гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещён выезд за пределы России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить