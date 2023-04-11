Госдума одобрила поправку о зачислении в запас граждан, обязанных состоять на воинском учёте

В Госдуме одобрили поправку о зачислении в запас граждан, обязанных состоять на воинском учёте, без личной явки в военкомат на основании сведений о таких гражданах.

«При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах», — приводит текст поправки РИА Новости.

Уточняется, что норма не коснётся россиян, которые проходят военную службу, имеют воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ.

Ранее сообщалось, что гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещён выезд за пределы России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.