Госорганы будут обязаны предоставлять в единый реестр сведения о подлежащих воинскому учёту
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на поправки к законопроекту о цифровизации воинского учёта.
Как пишет РИА Новости, согласно таблице поправок, гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещён выезд за пределы России до явки в военкомат.
Уточняется, что ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат.
Текст другой поправки гласит, что зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.