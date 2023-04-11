Госорганы будут обязаны предоставлять в единый реестр сведения о подлежащих воинскому учёту

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Госорганы будут обязаны предоставлять в единый реестр сведения о подлежащих воинскому учёту в России.
Госорганы будут обязаны предоставлять в единый реестр сведения о подлежащих воинскому учёту
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на поправки к законопроекту о цифровизации воинского учёта.

Как пишет РИА Новости, согласно таблице поправок, гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещён выезд за пределы России до явки в военкомат.

Уточняется, что ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат.

Текст другой поправки гласит, что зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.

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