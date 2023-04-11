Поправки: зачисление в запас граждан может осуществляться без личной явки
Зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.
Как пишет РИА Новости, об этом следует из таблицы поправок.
Отмечается, что при этом такая норма не будет распространяться на граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ.
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