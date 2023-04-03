В Москве открыли единый пункт отбора на военную службу для россиян и иностранцев

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В Москве сообщили об открытии единого пункта отбора на военную службу, куда могут обратиться как москвичи, так и жители других регионов России или иностранцы.

«В Москве начал работу единый пункт отбора на военную службу. Он располагается по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Приём ведут ежедневно с 09:00 до 19:00», — говорится в заявлении на сайте мэра российской столицы.

Ранее Министерство обороны России определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования.

7 марта в России были утверждены правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.

Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.

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