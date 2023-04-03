В Москве открыли единый пункт отбора на военную службу для россиян и иностранцев
«В Москве начал работу единый пункт отбора на военную службу. Он располагается по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Приём ведут ежедневно с 09:00 до 19:00», — говорится в заявлении на сайте мэра российской столицы.
Ранее Министерство обороны России определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования.
7 марта в России были утверждены правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.
Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.