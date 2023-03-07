В России утвердили правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий

Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, правила выдачи документа утверждены постановлением кабмина России.

«Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца... Речь идёт о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.

Выдавать документ будут военные комиссариаты российских регионов по месту постановки добровольца на воинский учёт или по месту жительства.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее добровольцам получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях.

Также Министерство обороны России сообщило, что возьмёт на себя обеспечение добровольцев вооружением, техникой, вещевым имуществом, продовольствием, а также оказание медицинской помощи.