Узнать больше

Минобороны России определило порядок поступления россиян в добровольцы

Короткая ссылка
Министерство обороны России определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования.
Минобороны России определило порядок поступления россиян в добровольцы
  • РИА Новости

Приказ оборонного ведомства размещён на портале правовой информации.

В частности, при отборе кандидатов в добровольцы военкоматам рекомендуется обращать внимание на россиян, которые прошли военную службу и имеют военно-учётные специальности.

Кандидат должен соответствовать требованиям к здоровью. Кроме того, в военкомате будут оценивать психологическую пригодность будущего добровольца.

7 марта в России были утверждены правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.

Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.

Документ будет выдаваться военкоматами российских регионов по месту постановки добровольца на воинский учёт либо по месту жительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить