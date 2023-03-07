Минобороны России определило порядок поступления россиян в добровольцы

Министерство обороны России определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования.

Приказ оборонного ведомства размещён на портале правовой информации.

В частности, при отборе кандидатов в добровольцы военкоматам рекомендуется обращать внимание на россиян, которые прошли военную службу и имеют военно-учётные специальности.

Кандидат должен соответствовать требованиям к здоровью. Кроме того, в военкомате будут оценивать психологическую пригодность будущего добровольца.

7 марта в России были утверждены правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.

Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.

Документ будет выдаваться военкоматами российских регионов по месту постановки добровольца на воинский учёт либо по месту жительства.