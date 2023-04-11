Госдума приняла во втором чтении проект о едином реестре военнобязанных
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Реестр воинского учёта формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», — сообщается в поправке.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.