Госдума приняла во втором чтении проект о едином реестре военнобязанных

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RT
Госдума на пленарном заседании во вторник, 11 апреля, приняла во втором чтении проект о поправке, которая предполагает создание единого реестра военнообязанных.
Госдума приняла во втором чтении проект о едином реестре военнобязанных
  • РИА Новости
  • © Макс Ветров

Об этом сообщает РИА Новости.

«Реестр воинского учёта формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», — сообщается в поправке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.

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