Дума приняла поправку об обязанностях ведомств передавать данные для воинского учёта
Как сообщает ТАСС, указанные организации должны предоставлять сведения о россиянах, которые состоят на воинском учёте или не состоят, но должны.
Изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Госдума также на пленарном заседании одобрила поправку, которая предполагает создание единого реестра военнообязанных.
Кроме того, в Думае одобрили поправку о зачислении в запас граждан, обязанных состоять на воинском учёте без личной явки в военкомат на основании сведений о таких гражданах.