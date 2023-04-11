Дума приняла поправку об обязанностях ведомств передавать данные для воинского учёта

Госдума приняла во втором чтении поправку об обязанности медорганизаций, федеральных судов, Фонда пенсионного и социального страхования, МВД, ФНС, ЦИК, Минпросвещения, органов госвласти субъектов России и образовательных организаций передавать в электронном виде данные о военнообязанных для ведения воинского учёта.

Как сообщает ТАСС, указанные организации должны предоставлять сведения о россиянах, которые состоят на воинском учёте или не состоят, но должны.

Изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Госдума также на пленарном заседании одобрила поправку, которая предполагает создание единого реестра военнообязанных.

Кроме того, в Думае одобрили поправку о зачислении в запас граждан, обязанных состоять на воинском учёте без личной явки в военкомат на основании сведений о таких гражданах.