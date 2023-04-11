Дума приняла поправку об обязанностях ведомств передавать данные для воинского учёта

Короткая ссылка
Госдума приняла во втором чтении поправку об обязанности медорганизаций, федеральных судов, Фонда пенсионного и социального страхования, МВД, ФНС, ЦИК, Минпросвещения, органов госвласти субъектов России и образовательных организаций передавать в электронном виде данные о военнообязанных для ведения воинского учёта.

Как сообщает ТАСС, указанные организации должны предоставлять сведения о россиянах, которые состоят на воинском учёте или не состоят, но должны.

Изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Госдума также на пленарном заседании одобрила поправку, которая предполагает создание единого реестра военнообязанных.

Кроме того, в Думае одобрили поправку о зачислении в запас граждан, обязанных состоять на воинском учёте без личной явки в военкомат на основании сведений о таких гражданах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить