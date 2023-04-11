Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных

Госдума во вторник, 11 апреля, приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки.

«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований», — уточняется в документе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, необходимо набраться терпения.

Он также заявил, что изменений по вопросу возможности новой волны частичной мобилизации нет.