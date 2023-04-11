Глава комитета Госдумы Картаполов: повестка считается полученной с момента размещения в ЛК

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Повестка в военкомат будет считаться полученной с момента её размещения в личном кабинете военнообязанного, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Глава комитета Госдумы Картаполов: повестка считается полученной с момента размещения в ЛК
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«Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного», — цитирует его РИА Новости.

Госдума 11 апреля рассмотрит законопроект о совершенствовании воинского учёта в России, предполагающий создание единого реестра военнообязанных.

Законопроект будет предусматривать как меры ответственности за уклонение от выполнения воинской обязанности, так и условия для защиты гражданами своих прав и интересов.

Новая волна мобилизации в России при этом не планируется.

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