Сведения о не состоящих на воинском учёте гражданах будут направляться через «Госуслуги»

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Сведения о гражданах, которые должны состоять на воинском учёте, но не состоят там, будут направляться в военкоматы в течение трёх рабочих дней, в том числе для этого будет использоваться портал «Госуслуги».
Сведения о не состоящих на воинском учёте гражданах будут направляться через «Госуслуги»
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

«Руководители, другие ответственные за военно-учётную работу должностные лица (работники) организаций обязаны направлять в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учёте, но обязанных состоять на воинском учёте, в течение трёх рабочих дней, в том числе с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций)», — приводит текст поправок ТАСС.

Текст другой поправки гласит, что зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.

Кроме того, гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещён выезд за пределы России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.

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