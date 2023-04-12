Песков: Путин обладает информацией о сути закона о реестре военнообязанных

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин обладает информацией о сути закона о реестре военнообязанных.

«Как только он поступит на подпись, президент его рассмотрит... Разумеется, президент обладает информацией о сути этого законопроекта», — сказал Песков.

Госдума на пленарном заседании во вторник, 11 апреля, приняла проект о поправке, которая предполагает создание единого реестра военнообязанных.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.