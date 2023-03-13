«В целях гарантированного получения образования»: в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. Согласно инициативе, в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет, в 2026-м — от 21 года до 30 лет. По мнению авторов документа, его реализация направлена на качественное развитие армии, а также сокращение финансовых издержек «на организацию и проведение медосвидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование».

В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста в России. Законодательная инициатива разработана председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым и его заместителями.

«В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — говорится в пояснительной записке.

Также предлагается повысить и верхний предел призывного возраста до 30 лет (в настоящее время до 27 лет).

«При этом законопроектом для граждан в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающих в запасе и не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, предусматривается возможность пройти военную службу по призыву, если у них есть такое желание», — уточняется в документе.

Кроме того, по мнению авторов законопроекта, его принятие позволит «исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва», а также сэкономить около 640 млн рублей «на организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование».

Как отмечает пресс-служба Госдумы, документом предусмотрено поэтапное увеличение нижнего предела призывного возраста. В случает утверждения законопроекта призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

В настоящий момент призывной возраст в России установлен с 18 до 27 лет.

РИА Новости

© Виталий Аньков

В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны предложил поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет. Также он заявил о необходимости увеличить численность военнослужащих в ВС РФ до 1,5 млн человек «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» России.

Владимир Путин, в свою очередь, согласился с озвученными предложениями. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России концептуально данную идею поддержал, но её детали и оформление должны реализовываться Министерством обороны РФ.

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Законопроект про «качественное развитие армии»

Один из авторов законопроекта, председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что инициатива направлена «на качественное развитие армии», а не на количественное.

«Когда поправки окончательно вступят в силу, в ряды военнослужащих будут приходить более развитые, более зрелые в психологическом и физическом плане люди, обладающие определённым жизненным опытом, навыками и компетенциями. Следовательно, речь идёт именно о повышении качества комплектования и посредством этого — повышении боевых возможностей вооружённых сил», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

Депутат также высказался негативно о предложениях по увеличению срока службы в армии.

«Никакой необходимости в увеличении срока службы в армии на сегодняшний день нет. Этот вопрос в нашем комитете не рассматривается в принципе, и никаких подобных предложений от кого-либо из коллег мы не слышали. Более того, если подобный законопроект всё же поступит на рассмотрение в Госдуму откуда-то извне, наша позиция будет строго отрицательной», — констатировал Картаполов.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с RT выразил уверенность, что законопроект приведёт к укреплению обороноспособности государства.

«Мы предполагаем, что федеральный закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Итог инициативы — поступающий на военную службу по призыву становится более взрослым, более опытным и, вне всякого сомнения, этот факт повлияет на успешное выполнение возложенных на него задач», — заявил он.