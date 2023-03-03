Сенатор Бондарев: закон о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью

Закон о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью, допустил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

По его словам, законопроект, вводящий эти изменения, планируется внести в Госдуму весной.

«В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия, предположительно, грядущей осенью», — цитирует Бондарева РИА Новости.

Он отметил, что законопроект о повышении призывного возраста находится сейчас в работе.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст — с 27 до 30 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прерогативой Минобороны ситуацию с повышением призывного возраста в России.