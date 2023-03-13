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В Госдуму внесён проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года

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В Госдуму внесён проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Документ предусматривает переходный период до 2026 года.
В Госдуму внесён проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года
  • РИА Новости

«Предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — говорится в пояснительной записке.

Верхний предел призывного возраста предлагается повысить до 30 лет.

В 2024 году призыву на военную службу, согласно проекту, будут подлежать граждане от 19 до 30 лет. В 2025 году — граждане от 20 до 30 лет. В 2026 году — граждане от 21 года до 30 лет.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст — с 27 до 30 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прерогативой Минобороны ситуацию с повышением призывного возраста в России.

Он отметил, что концептуально данная идея была поддержана президентом России Владимиром Путиным, но детали и оформление этой идеи должны реализовываться профильным ведомством.

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