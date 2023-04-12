Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных

Совфед на заседании в среду, 12 апреля, одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.

РИА Новости

Речь идёт о поправках по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Ранее Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и электронных повестках. Подробнее — в материале RT.