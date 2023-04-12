Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных
Совфед на заседании в среду, 12 апреля, одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.
- РИА Новости
Речь идёт о поправках по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Ранее Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и электронных повестках.
Подробнее — в материале RT.
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