Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных

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Совфед на заседании в среду, 12 апреля, одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных
  • РИА Новости

Речь идёт о поправках по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Ранее Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и электронных повестках.

Подробнее — в материале RT.

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