Матвиенко объяснила ажиотаж с законом о реестре военнообязанных недоработкой законодателей

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко объяснила ажиотаж вокруг законопроекта о реестре военнообязанных недоработкой законодателей, не разъяснивших гражданам нормы проекта.

Об этом он сказала во время обсуждения поправок в Совфеде. Её цитирует РИА Новости.

По её словам, «закон вызвал много бурных комментариев в интернете».

Матвиенко считает, что законодателям необходимо было больше заниматься разъяснительной работой по этому проекту.

Глава верхней палаты российского парламента также опровергла мнение, что данный документ разработали спонтанно.

Кроме того, она заявила, что ничего кардинального в данном проекте нет, отметив, что автоматическая постановка на воинский учёт является обязанностью гражданина.

12 апреля Совет Федерации одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу. Теперь документ должен подписать президент России.

Подробнее — в материале RT.