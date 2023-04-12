Глава СПЧ Фадеев просит Минцифры и ГД ответить на спорные вопросы по электронным повесткам

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев просит Минцифры и законодателей ответить на логистические вопросы касательно закона об электронных повестках.

«Как быть, если у человека нет аккаунта на портале; что делать, если нет смартфона и компьютера? Таких «неоцифрованных» людей у нас много, особенно в глубинке; если человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает и высылает повестку, ограничения при этом уже начинают работать; если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт, он вернётся и уже попадёт под ответственность», — говорится в Telegram СПЧ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.

В Минцифры заявили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва.