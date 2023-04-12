Песков заявил, что закон об электронных повестках призван упорядочить работу военкоматов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принятие Госдумой закона об электронных повестках.

«Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак — а) исправить, б) сделать (процесс. — RT) современным, эффективным и удобным для граждан», — сказал он.

По его словам, все подобные документы сейчас чрезвычайно важны.

«Разумеется, Дума их воспринимает как первоочередные и срочные документы», — отметил Песков.

Госдума во вторник, 11 апреля, приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и электронных повестках.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что повестка в военкомат будет считаться полученной с момента её размещения в личном кабинете военнообязанного.

Отмечается, что сведения о гражданах, которые должны состоять на воинском учёте, но не состоят там, будут направляться в военкоматы в течение трёх рабочих дней, в том числе для этого будет использоваться портал «Госуслуги».