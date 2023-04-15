Генштаб ВС России: веерных рассылок электронных повесток не будет

Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста в ходе весенней призывной кампании не будет.

Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России полковник Андрей Бирюков.

«Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет», — сообщил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и об электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу.

До этого закон был одобрен Государственной думой и Советом Федерации.

12 апреля в Кремле заявили, что закон об электронных повестках призван упорядочить работу военкоматов.

Подробнее о законе читайте в материале RT.

В Минцифры заявили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва.