Генштаб ВС России: веерных рассылок электронных повесток не будет
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Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России полковник Андрей Бирюков.
«Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет», — сообщил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и об электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу.
До этого закон был одобрен Государственной думой и Советом Федерации.
12 апреля в Кремле заявили, что закон об электронных повестках призван упорядочить работу военкоматов.
Подробнее о законе читайте в материале RT.
В Минцифры заявили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва.