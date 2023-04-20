Военком Петербурга Качковский рассказал о тестовой рассылке электронных повесток в городе

Военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский рассказал, что в настоящее время в городе проводят тестовую рассылку повесток через портал «Госуслуги». Об этом сообщает сайт 78.ru.

По его словам, создаётся единая государственная система регистрационного учёта, в которой собирается из других структур информация о гражданах, которые должны состоять на воинском учёте.

«И через «Госуслуги» или по месту жительства приходят повестки. Электронную повестку пока что можно получить только на сайте «Госуслуги», СМС-рассылка пока дорабатывается», — сказал Качковский.

Военком Петербурга также заявил об отсутствии «глобальных изменений в самой структуре призыва».

19 апреля председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки весной будут рассылать в тестовом режиме.

В разговоре с Life.ru Картаполов отметил, что рассылаемые в весенний призыв через «Госуслуги» повестки юридической силы иметь не будут.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу.