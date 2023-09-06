Минобороны предлагает ставить осуждённых на особый воинский учёт

Минобороны предложило внести изменение в положение о воинском учёте, которое подразумевает воинский учёт граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.

Документ, подготовленный министерством, опубликован на портале правовой информации.

В проекте изменений предлагается исключить из «Положения о воинском учёте» пункт 15, который запрещает отбывающим наказание гражданам вставать на воинский учёт.

При этом предлагается дополнить документ разделом, в котором говорится, что воинский учёт призывников и военнообязанных, отбывающих наказание, именуется «особым воинским учётом».

Такой учёт предлагается вести по спискам призывников и военнообязанных учреждениями уголовно-исполнительной системы.

В июне Минобороны заявило, что значительно расширило сеть пунктов отбора на военную службу по контракту, а также увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами.

Как отмечал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, около 280 тыс. человек приняты на контрактную службу в Вооружённые силы России с 1 января текущего года.