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Нефтяная отрасль станет к 2027 году независимой от иностранного оборудования

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Нефтяная отрасль России к 2027 году станет полностью независимой от иностранного оборудования, заявил руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Нефтяная отрасль станет к 2027 году независимой от иностранного оборудования
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, сейчас дефицит оборудования в России составляет всего 200 позиций из 1400.

«По оборудованию есть небольшая зависимость, но к 2027 году она будет устранена», — отметил Дюков.

Он добавил, что это не только позволит достигнуть технологической независимости, но и даст дополнительные заказы для российских машиностроителей. Дюков уточнил, что компания оценивает объёмы таких заказов в 1 трлн рублей.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании ICIS сообщило, что Россия в мае 2024 года обогнала Соединённые Штаты по поставкам газа в Европу, несмотря на попытки региона отказаться от российского топлива.

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