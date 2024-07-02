Нефтяная отрасль станет к 2027 году независимой от иностранного оборудования
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, сейчас дефицит оборудования в России составляет всего 200 позиций из 1400.
«По оборудованию есть небольшая зависимость, но к 2027 году она будет устранена», — отметил Дюков.
Он добавил, что это не только позволит достигнуть технологической независимости, но и даст дополнительные заказы для российских машиностроителей. Дюков уточнил, что компания оценивает объёмы таких заказов в 1 трлн рублей.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании ICIS сообщило, что Россия в мае 2024 года обогнала Соединённые Штаты по поставкам газа в Европу, несмотря на попытки региона отказаться от российского топлива.