FT: Россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в Европу

Россия в мае текущего года обогнала Соединённые Штаты по поставкам газа в Европу, несмотря на попытки региона отказаться от российского топлива.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании ICIS.

Как сказано в материале, в мае импорт газа из России в Европу впервые почти за два года превысил поставки из Соединённых Штатов, несмотря на стремление региона «отучить себя» от российского топлива.

Несмотря на то, что разворот произошёл на фоне особых обстоятельств, данная ситуация демонстрирует сложность дальнейшего снижения зависимости европейских стран от газа России, так как некоторые восточноевропейские государства всё ещё зависят от импорта газа из страны-соседа.

Ранее немецкая компания Uniper сообщила о решении расторгнуть долгосрочные контракты на поставку российского газа.

В феврале президент России Владимир Путин отмечал, что в европейских странах начались необратимые процессы после отказа от поставок российского газа.