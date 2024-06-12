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Немецкая компания Uniper расторгла контракты на поставку российского газа

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Немецкая компания Uniper сообщила о решении расторгнуть долгосрочные контракты на поставку российского газа.

«Uniper... юридически разорвала долгосрочные отношения по поставкам газа с российской государственной компанией «Газпром экспорт», — говорится в заявлении.

Отмечается, что арбитражный суд предоставил компании компенсацию в размере более €13 млрд за недопоставку газа с российской стороны.

В марте арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск компании «Газпром экспорт», которая требовала запретить дочерней структуре нидерландского Gasunie Transport Services продолжать спор в Окружном суде Северных Нидерландов.

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