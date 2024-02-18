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Путин: в Европе начались необратимые процессы после отказа от российского газа

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Президент России Владимир Путин отметил, что в европейских странах начались необратимые процессы после отказа от поставок российского газа.
Путин: в Европе начались необратимые процессы после отказа от российского газа
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Путина, отказом от российского газа Европа рассчитывала на наступление необратимых процессов в России и развал страны.

«Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать. Промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия и где энергоносители дешевле оказались», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Владимир Путин подчёркивал, что Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства.

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